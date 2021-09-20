حملات إزالة تعديات على 18 فدان من أراضي الأوقاف وأملاك الدولة بالإسماعيلية

قال هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، نفذت حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة اليومية لحماية أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والتصدى الحاسم لها وإزالتها في مهدها وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعدين وفي إطار تنفيذ “الموجة ١٨” لإزالة التعديات على تلك الأراضي.

وأسفرت تلك الحملة عن إزالة ١٢ حالة تعدى بمساحة ١٨ فدان على أراضي ولاية هيئة الأوقاف، وذلك بقرى الوادي الأخضر والشروق و أم عزام، بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١٠١ متر مربع بمركز ومدينة القصاصين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك للتصدي الحازم لأية تعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة تجاه من تسول له نفسه التعدى على تلك الأراضي.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة واليومية لأعمال الموجة ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها في مهدها، والتصدي بكل حزم وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه على التعدي على أراضى أملاك دولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالات ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.