الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الزوج عقيم والمتهمة سجلت الضحية باسمه

إحالة أم قتلت طفلتها بعد تهديد زوجها لها بإقامة دعوى زنا ضدها وإنكار نسب

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة ربة منزل، للجنايات بتهمة قتل ابنتها التي لم تتجاوز 18 شهرًا، بعد تهديد زوجها لها بإقامة دعوى زنا ضدها وإنكار نسب بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في واقعة قتل ربة منزل لابنتها التي لم تتجاوز 18 شهرًا، بعد تهديد زوجها لها بإقامة دعوى زنا ضدها وإنكار نسب، أن الأم المتهمة ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شخص، وأنها أنجبت من علاقتها به، وسجلت الطفلة باسم زوجها، وأكملت علاقتها مع عشيقها، وعندما ارتاب زوجها واجهها فوقعت بينهما المشاكل والخلافات.

وأكدت التحريات أن زوج المتهمة لا ينجب، وأن الأم كانت على علاقة بشاب قبل الزواج، وامتدت علاقتهما بعد الزواج من زوجها الحالي، وخلال ذلك تطورت العلاقة وحملت منه “سفاحًا”، فقررت عدم إجهاض نفسها وتسجيل الطفلة باسم زوجها.

وأشارت التحريات، أن الزوج كان يرتاب بزوجته وواجهها، فاندلعت بينهما مشاجرة أقرت خلالها بعلاقتها بعشيقها، وأخبرها بأنه سيقيم دعوى إنكار نسب ويتهمها بالزنا، فهددته بقتل الطفلة واتهامه، لكنه لم يتراجع فقامت بقتل طفلتها وألقت جثها في ترعة بالمريوطية.


وذكرت التحريات، أن الأم اشتركت مع شقيقها وعمها، حيث قامت بقتل طفلتها خنقًا ووضعها في جوال، ووضع حجر كبير مع الجثة، ثم نقلوا الجوال، وتخلص الثلاثة من الطفلة بإلقائها في ترعة المريوطية.

وفى نفس الوقت، توجه الزوج، وهو “عامل”، لتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا، لافتًا إلى أنه أجرى تحاليل أثبتت أن الطفلة ليست ابنته، وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص نتج عنها الطفلة، وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به.

وعقب ارتكابها الجريمة، توجهت الزوجة لتحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة، فتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة، وإلقائها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها.

إحالة قتل طفلتها زوجها دعوى زنا وإنكار نسب اوسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

وزير النقل يحذر العاملين بورش السكك الحديدية من إهدار السولار: أموال الشعب

تضامن الوادي الجديد تتسلم 340 بطاقة تكافل وكرامة للحالات المستحقة

التحفظ علي فيديو لحظة دهس إمام مسجد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي

نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت فى البيت الأبيض