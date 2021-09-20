إحالة أم قتلت طفلتها بعد تهديد زوجها لها بإقامة دعوى زنا ضدها وإنكار نسب

الزوج عقيم والمتهمة سجلت الضحية باسمه

أحالت النيابة العامة ربة منزل، للجنايات بتهمة قتل ابنتها التي لم تتجاوز 18 شهرًا، بعد تهديد زوجها لها بإقامة دعوى زنا ضدها وإنكار نسب بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في واقعة قتل ربة منزل لابنتها التي لم تتجاوز 18 شهرًا، بعد تهديد زوجها لها بإقامة دعوى زنا ضدها وإنكار نسب، أن الأم المتهمة ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شخص، وأنها أنجبت من علاقتها به، وسجلت الطفلة باسم زوجها، وأكملت علاقتها مع عشيقها، وعندما ارتاب زوجها واجهها فوقعت بينهما المشاكل والخلافات.

وأكدت التحريات أن زوج المتهمة لا ينجب، وأن الأم كانت على علاقة بشاب قبل الزواج، وامتدت علاقتهما بعد الزواج من زوجها الحالي، وخلال ذلك تطورت العلاقة وحملت منه “سفاحًا”، فقررت عدم إجهاض نفسها وتسجيل الطفلة باسم زوجها.

وأشارت التحريات، أن الزوج كان يرتاب بزوجته وواجهها، فاندلعت بينهما مشاجرة أقرت خلالها بعلاقتها بعشيقها، وأخبرها بأنه سيقيم دعوى إنكار نسب ويتهمها بالزنا، فهددته بقتل الطفلة واتهامه، لكنه لم يتراجع فقامت بقتل طفلتها وألقت جثها في ترعة بالمريوطية.



وذكرت التحريات، أن الأم اشتركت مع شقيقها وعمها، حيث قامت بقتل طفلتها خنقًا ووضعها في جوال، ووضع حجر كبير مع الجثة، ثم نقلوا الجوال، وتخلص الثلاثة من الطفلة بإلقائها في ترعة المريوطية.

وفى نفس الوقت، توجه الزوج، وهو “عامل”، لتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا، لافتًا إلى أنه أجرى تحاليل أثبتت أن الطفلة ليست ابنته، وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص نتج عنها الطفلة، وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به.

وعقب ارتكابها الجريمة، توجهت الزوجة لتحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة، فتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة، وإلقائها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها.