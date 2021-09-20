مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة نقل بطريق «إدفو- مرسي علم»

أصيب 6 أشخاص ولقي آخر مصرعه، إثر حادث أاقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم، أحد الطرق الرابطة بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، صباح اليوم الأثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، و المتوفى إلى المشرحة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسي علم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ومصرع شخص أخر، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.

و توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

نصائح لتجنب حوادث الطرق



يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.