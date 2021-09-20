تنمية المهارات التكنولوجية للمعلمين.. ورشة عمل بـ«تربية عين شمس»

نظم مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الإدارة المركزية للتربية الخاصة ومنظمة اليونيسف وجامعة عين شمس متمثلة فى مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان: "تنمية المهارات التكنولوجية للمعلمين فى إدارة بيئة التعلم الهجين".

وافتتح ورشة العمل الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وبحضور كلاً من: الدكتور هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رشا كمال مدير مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أحمد محروس منسق المشروع، نيفين شومان أمين مركز التميز التربوي، ونخبة من أساتذة وخبراء كلية التربية جامعة عين شمس ونخبه من خبراء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وجاءت ورشة العمل بداية خطوة فى افتتاح مشروع "تنمية المهارات التكنولوجية للمعلمين فى إدارة بيئة التعلم الهجين"، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وجامعة عين شمس متمثلة فى مركز التميز التربوي.