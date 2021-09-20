الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تسمح لـ21 مواطنا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدرَت وزارة الداخلية، القرار رقم 1513 لسنة 2021، بالسماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار كالآتي:

18124567401632120273
18124567401632120273

 

 

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15509764251632120271

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية .

و يشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عاما ) ، ولا يشمل الأبناء غير القصر ، أو الزوجة ،  ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلب منفصل خاص به.

كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج علي موافقة السلطات المصرية علي الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1ـ يتقدم المواطن الى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النوذج المعد لذلك بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية :

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات -(وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية( ان وجدت ).

– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاص بالزوجة).

– عدد 4 صور فوتوغرافية.

– يستغرق  وصول رد وزارة الداخلية حوالي  6 أسابيع أو أكثر.

تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها الى مصلحة جوازات  السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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