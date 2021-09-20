مصرع ربة منزل ونجلها في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بسوهاج

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، وأصيب آخر جراء حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا بوقوع حادث تصادم ووجود وفيات ومصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين، وصول كل من ياسر ح م ا 26 عامًا، عامل، ووالدته خيرية. ع. ا.م 55 عامًا، ربة منزل، ويقيمان دائرة مركز دار السلام، إلى المستشفى المركزي جثتين هامدتين، ومحمد. ا. ع 32 عامًا، سائق، ويقيم بمحافظة قنا مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ادعاء حادث سيارة.

بسؤال المصاب، أفاد بأنه في أثناء قيادته السيارة ميكروباص، بطريق دائرة قنا اختلت عجلة القيادة بيده حال تخطيه إحدى السيارات واصطدم بدراجة بخارية قيادة المتوفي الأول؛ مما نتج عنه إصابته ووفاة قائد الدراجة البخارية ووالدته كانت برفقته.

أفاد المدعو أحمد. ع. ا م" 54 عامًا، عامل، ويقيم دائرة قنا شقيق الثانية وخال الأول بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية ونزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.