الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

الثانوية العامة
الثانوية العامة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء امتحانات الدور الثاني في 13 سبتمبر الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة و آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

سيعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي (2021-2022) خلال مؤتمر صحفي يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 21 سبتمبر داخل ديوان عام الوزارة على أن يتم تفعيل رابط الموقع المخصص لنشر درجات الطلاب في نفس اليوم ليتمكن طلاب الدور الثاني من معرفة نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 4 – 13 سبتمبر و يحصل الطالب المتقدم للامتحانات الدور الثاني على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط إلا إذا كان قد أجل الطالب دخول الامتحانات لعذر قهري مثبت بأوراق رسمية وقبلته الوزارة في هذه الحالة فقط يحصل على الدرجة الكاملة.

 

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 

يمكن لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام عن درجات مواد الدور الثاني بإتباع الخطوات التالية :- 

  • تسجيل الدخول على رابط موقع نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة،...)
  • كتابة الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب (علمي –  أدبي)
  • كتابة رقم جلوس الطالب
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور درجات الطالب في الدور الثاني كاملة والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

 

آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وآخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة لمرحلة الثانوية العامة من أبرز التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الطلاب حاليا حيث تستمر تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين 20 سبتمبر. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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