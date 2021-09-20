الهند وصربيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادى

بحث وزير الشئون الخارجية الهندى إس جايشانكار مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي، فى معرض تغريدة له على موقع التدوينة المصغر تويتر، إنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الصربى، وإن هذه المباحثات اتسمت بالدفء وكانت مثمرة.

وأضاف "لقد أكدنا مجددا على الروابط السياسية القوية التى تربط بين بلدينا، بالإضافة إلى استقلال موقفنا إزاء القضايا السياسية العالمية، واتفقنا على العمل من أجل دفع التعاون القائم بين البلدين منذ فترة طويلة إلى الأمام، وخاصة فى الجانب الاقتصادى" .

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الوزير الصربى يقوم حاليا بزيارة للهند تستغرق يومين.

و أعلنت الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 30 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و295 حالة وفاة بالفيروس.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و 898843.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.