طبيب أمراض صدرية يوضح الفرق بين الإنفلونزا و«متحور دلتا»

نصح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، بزيارة الطبيب عن حدوث أول أعراض الأنفلونزا لاستبعاد الإصابة بفيروس كورونا أو تأكيده بالتحاليل ومراجعة الطبيب للأعراض وتقييم الحالة العامة.

وأكد سالم، في بيان اليوم الإثنين، أن هناك تشابه كبير جدا بين بين الإنفلونزا وفيروس كورونا "متحور دلتا" في الأعراض، أبرزها "الحمى، والسعال، وصعوبة التنفس، وإعياء، والتهاب الحلق، سيلان الأنف، وآلام الجسم، وأحيانا فقدان حاستي التذوق أو الشم.

وأوضح أن كورونا، تتأكد بعد 3 أيام من الإصابة، وتظهر الأعراض بعد يومين من الإصابة أو متأخرة حتى 14 يوماً بعد الإصابة، ومدة انتشاره: قد تكون معدية فترة أطول من الوقت، وإذا كان الشخص لا يعاني أية أعراض ظاهرة فقد يظل معدياً مدة 7 أيام على الأقل بعد اختباره إيجاباً لـCOVID-19.

وأكد أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، أن مضاعفات كورونا، تتمثل في جلطات دموية في أوردة وشرايين الرئتين والقلب والساقين أو المخ، فشل تنفسي، هبوط بالقلب، أعراض نقص الأوكسجين على الجسم كله.

وأشار أيمن سالم، إلى أن الانفلونزا أو نزلات البرد يمكن أن تتسبب في مرض خفيف إلى شديد، وتظهر الأعراض عادة بعد يوم إلى أربعة أيام من الإصابة، لافتا إلى أن معظم المصابين بالإنفلونزا يتعافون في غضون أيام قليلة إلى أقل من أسبوع، وهناك العديد من لقاحات الإنفلونزا المرخصة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) التي يتم إنتاجها سنويا للوقاية من الفيروسات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف