شوقي: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات «السوبر ماتشينج» لطلاب الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الاثنين، آخر موعد لتلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وقال وزير التربية والتعليم في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تذكرة أخيرة .. اليوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر هو آخر يوم لتلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الامريكية قبل إرسالها لمكتب التنسيق صباح الثلاثاء القادم إن شاء الله".

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء ٢١ سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن عدة تعليمات لطلاب التظلمات بالثانوية العامة 2021 الدور الأول، يتم إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق الإجابة (بابل شيت):

• الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية

• يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع

• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما

• يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

• يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً

• يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة

• يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة

• يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح)