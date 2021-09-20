الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انكماش شديد لنشاط قطاع الخدمات فى نيوزيلندا خلال أغسطس الماضى

نيوزيلندا
نيوزيلندا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين انكماشا شديدا في النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في نيوزيلندا خلال أغسطس الماضي.
 

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة بيزنس إن.زد للدراسات الاقتصادية تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في نيوزيلندا خلال الشهر الماضي إلى 6ر35 نقطة مقابل 9ر55 نقطة خلال يوليو الماضي.
 

في الوقت نفسه واصل المؤشر تراجعه للشهر الثاني على التوالي بعد أن كان قد سجل خلال تموز/يوليو الماضي تراجعا مقارنة بمستواه في يونيو الماضي.
 

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
 

وأدى التراجع الحاد للمؤشر إلى تراجع الدولار النيوزيلندي أمام العملات الرئيسية في مستهل أسبوع التداول الجديد.

 

و علي صعيد آخر ، سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الإثنين، أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيدا-19) منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت الوزارة أن حالة الإصابة سجلت لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما عادت للبلاد في ديسمبر الماضي، وثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس التي رصدت في جنوب أفريقيا بعد مغادرتها الحجر الصحي الإلزامي.

ووفقا لموقع وزارة الصحة في نيوزيلندا فقد سجلت السلطات إصابة 1927 حالة، وكانت آخر الإصابات بالمرض في نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

خدمات نيوزيلندا الخدمات نشاط نيو قطاع انكماش قطاع الخدمات مات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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