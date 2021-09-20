تقرير: الحوثيون أصابوا أكثر من 910 مدنيًا جراء انفجار الألغام

اتهمت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف اليمنية، ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء مقتل وإصابة أكثر من 910 مدنيين جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها في المحافظة خلال 3 سنوات، مؤكدة في تقرير لها أن من بين الضحايا نساء وأطفال وفقا لفرانس برس.

ووفقاً لصحيفة عكاظ، حذرت اللجنة من أن الميليشيا تواصل زراعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة في الجوف كغيرها من المحافظات والمدن اليمنية التي تصل إليها، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاع.

وأفادت بأنها وثقت 282 انتهاكاً ضد الأعيان المدنية بسبب الألغام تضرر منها 25 منزلاً و49 مزرعة في مختلف مديريات المحافظة، وتضررت 97 سيارة ومركبة بشكل كلي.

من جانبه استنكرت وزارة حقوق الإنسان في اليمن عمليات الإعدام الجماعية المروعة، التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورًا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي.

وقالت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم: "على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أننا تفاجأنا اليوم الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢١م، بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق المواطنين، رميًا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفين قسرًا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم".

وأكدت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي ولنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

كما أعربت عن القلق إزاء مصير من يتعرضون لمثل هذه المحاكمات، مطالبة بالكف عن تعذيب المختطفين والأسرى والإفراج الفوري عن كل المختطفين والمخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.