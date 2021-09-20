جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والساعات الثمينة، ووذلك بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم ٦٨ لسنة ٧٦ ولائحته وتعديلاته وقانون الوزن والقياس رقم ١ لسنة ١٩٩٤ وقانون الجمارك رقم 207لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

الضبطية

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر راكب آسيوي أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية.

أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود ساعات وسط طيات الملابس.

وقرر هاشم مصطفى هاشم، مدير الجمرك تشكيل لجنة من مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول ومحمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خاتم من الألماس وساعتين ماركة رولكس وساعة ماركة باتيك فيليب والأخيرة ثمنها مليون و128 ألف درهم إماراتي من واقع الفواتير التي وجدت مع الراكب والذي اتضح انه يعمل مندوبًا لإحدى شركات الساعات وتتجاوز قيمة المضبوطات الخمسة ملايين جنيه مصري طبقا للفواتير سالفة الذكر مع احتفاظ الراكب بما يرتديه من ساعة وخواتم علي اعتبار انهم متعلقات ومسموحات شخصية.

أما المحاولة الثانية فكانت نتيجة مجهود مشترك بين ورديتين متتاليتين من إدارات جمارك الركاب مبني رقم ٢ الإدارة الاولي برئاسة احمد سعد عبد المطلب وكل من احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة ومحمد إبراهيم عمر وسامي نبيل مأمورا الجمرك والإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفي هاشم وكل من عمرو عطية مدير الحركة ورنا رجب مأمور الجمرك، والمضبوطات عبارة عن ٣ مطواة مرقوم عليهم عبارات وأسماء وألقاب باللغة العربية مثل "أبو أنس" وأيضا عصا حديدية "أدونيك" ينطوي من التي يستخدمها رجال الامن والجميع محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما ورد في تأشيرة وتقرير رجال شرطة المفرقعات بالمطار .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 118 و 119 لسنة 2021 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .