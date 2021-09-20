هبوط أسعار النفط نتيجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكى

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة، بعد قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة، على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا عقب إعصارين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش، بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عقب ارتفاعه يوم الجمعة نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأميركية جاءت أفضل من المتوقع.

وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما أدى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط.

وقالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز ارتفع تسعة إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17سبتمبر، فيما يعد أعلى مستوى منذ أبريل 2020، كما أنه يمثل ضعف العدد المسجل في هذا الوقت من العام الماضي.

و علي صعيد آخر ، أظهرت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو من 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها أمس على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة.

ونزل خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 75.34 دولار للبرميل بعدما صعد 2.5% في الجلسة السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 72.47 دولار بعد زيادة بنسبة 3.1% أمس الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت بشدة في الأسبوع الماضي إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار الإعصار أيدا.