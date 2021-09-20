الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: قريبا قرار بأعطاء جرعة معززة للقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميريكي جو بايدن،  إن البيانات اللازمة لتحديد جدوى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي مودرنا وجونسون آند جونسون الواقيين من كوفيد-19 ستظهر في غضون أسابيع.

جاء ذلك بينما أشار مسؤولون إلى أنهم يتوقعون صدور توصيات بإعطاء جرعة معززة لشريحة كبيرة من الأميركيين.

وبدأت الهيئات التنظيمية بقطاع الصحة في الولايات المتحدة بالفعل تبحث إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح فايزر/بيونتك.

وأوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بإعطاء جرعة ثالثة من ذلك اللقاح ذي الجرعتين لمن هم في عمر 65 عاما فأكثر أو المعرضين للإصابة بكوفيد-19، لكنها رفضت إقرار إعطاء جرعات معززة للقطاع الأكبر من السكان.

وما زال الأشخاص الذين تلقوا لقاح مودرنا بجرعتيه أو لقاح جونسون آند جونسون ذا الجرعة الواحدة ينتظرون التوجيه بخصوص جرعة معززة محتملة.


وقال فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأميركية لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأميركية: "البيانات الفعلية التي سنحصل عليها بخصوص تلك الجرعة الثالثة لمودرنا والجرعة الثانية لجونسون آند جونسون ستظهر بعد ما بين أسبوعين وبضعة أسابيع حرفيا".

وأضاف "نعمل على ذلك الآن لإيصال البيانات إلى إدارة الأغذية والعقاقير حتى يتسنى لهم فحصها واتخاذ قرار بشأن إعطاء جرعات معززة لهؤلاء الأشخاص".

وأردف فاوتشي أن المزيد من البيانات قد تُظهر أيضا حاجة أوسع لجرعات معززة لعموم سكان الولايات المتحدة.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد إصابات كوفيد-19 ووفياتها، وتظهر إحصاءات جمعتها رويترز أن نحو 676 ألفا توفوا خلال الجائحة في الولايات المتحدة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898843.
 

المستشارين الطبيين أنتوني فاوتشي جو بايدن جونسون آند جونسون مودرنا كوفيد-19

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وائل لطفي

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