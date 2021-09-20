الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل «تيد لاسو» يفوز باثنتين من جوائز إيمى التلفزيونية

جوائز إيمى التلفزيونية
جوائز إيمى التلفزيونية

فاز البريطانيان هانا وادنجهام وبريت جولدستاين بجائزتي أفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد في عمل كوميدي عن دورهما في مسلسل (تيد لاسو) ضمن جوائز إيمي التلفزيونية.
 

وفازت هانا وجودلستاين بجائزتيهما عن دورهما كمالكة نادي ونجم سابق في فريق كرة قدم بريطاني متعثر.
 

كما فازت جوليان نيكلسون وإيفان بيترز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد عن دوريهما في مسلسل (مير اوف ايست تاون) الذي يدور حول جريمة قتل في بلدة صغيرة في فيلادلفيا.
 

وبسبب سلالة دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا اضطر منظمو حفل توزيع جوائز إيمي لإقامته في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس انجليس كما قلصوا قائمة المدعوين وتعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 والخضوع لاختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض.
 

ويختار أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين بجوائز إيمي ومن المعروف أنها تشهد مفاجآت.

 

وفي العام الماضي، اتجه نجوم المسلسلات التلفزيونية لارتداء أفضل ثياب النوم لديهم لمتابعة حفلة توزيع جوائز "إيمي" التي تسلم الفائزون خلالها جوائزهم من منازلهم بسبب جائحة كوفيد-19.

وواجه الحفل الـ72 لتوزيع جوائز "إيمي"  العام الماضي تحديًا يكمن في أنها ستكون افتراضية بالكامل.

وقدّم الممثل الفكاهي جيمي كيمل الحفلة في صالة فارغة في لوس أنجليس، من دون سجادة حمراء ولا من يتباهين بأحلى فساتين السهرة.

وأرسلت كاميرات لتصوير لمرشحين المئة والثلاثين المتنافسين على الجوائز.


وقالت خبيرة الجوائز التلفزيونية في أسرة تحرير "إندي واير" ليبي هيل "منذ سنوات، يتراجع متابعو حفلات الجوائز. إنها الفرصة التي لا تتكرر لتغيير هذا الواقع، ولتنظيم حفلة لا تشبه أي حفلة أخرى".

وأضافت: "حتى لو تبيّن  أن الحفلة ستكون كارثية، فعلى الأقل ستكون كارثة مثيرة للاهتمام هذا حقا كل ما يمكننا أن نطلبه سنة 2020".

فوز جوائز تلف يونيه تلفزيون مسلسل جوائز إيمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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