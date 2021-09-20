الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الكرملين «روسيا الموحدة» يتقدم فى الانتخابات

التصويت في روسيا
التصويت في روسيا

حافظ حزب الكرملين "روسيا الموحدة" على وضعه باعتباره أقوى قوة سياسية في روسيا، في الوقت الذي تم فيه فرز ما يقرب من نصف الأصوات في الانتخابات البرلمانية في البلاد، وفقا لفرانس برس.

وقالت لجنة الانتخابات بالبلاد في وقت مبكر من اليوم الإثنين إن النتائج تشير إلى تقدم حزب "روسيا الموحدة" الداعم للرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 9و45 % من أصوات الناخبين.

وكان الحزب الحاكم قد حصل في السابق على أغلبية مطلقة.

ومن المتوقع أن يحصل الشيوعيون على 5و21 %، وفقًا للأرقام المؤقتة التي أعلنتها لجنة الانتخابات.

كما تم تمثيل الحزب الشعبوي اليميني وهو حزب روسيا الديمقراطى الليبرالى "ال دي بي ار" الذي ينتمي إليه السياسي القومي المتطرف فلاديمير زيرينوفسكي وحزب روسيا العادلة في البرلمان الذي يتألف من 450 مقعداً، حيث من المتوقع أن يحصل حزب "ال دي بي ار" على 1و8 % وحزب روسيا العادلة على6 ,7%.

وتعتبر كل تلك الأحزاب من الأحزاب الموالية للنظام. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي قوة خامسة ستنجح في تخطي حاجز 5% من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان.
كشفت بيانات اللجنة المركزية للانتخابات الروسية،  أن خمسة أحزاب ضمنت مقاعد في مجلس الدوما الروسي، بعد فرز نحو 10% فقط من الأصوات.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن البيانات الرسمية، أن حزب روسيا الموحدة، و الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، وحزب "روسيا عادلة - من أجل الحقيقة"، وحزب الشعب الجديد، اجتازت نسبة الخمسة% التي تحتاجها لضمان مقعد واحد على الأقل في الدوما.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن البيانات الرسمية، أن حزب روسيا الموحدة، و الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، وحزب "روسيا عادلة - من أجل الحقيقة"، وحزب الشعب الجديد، اجتازت نسبة الخمسة% التي تحتاجها لضمان مقعد واحد على الأقل في الدوما.

حزب الكرملين روسيا الموحدة فلاديمير بوتين تاس حزب روسيا الموحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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