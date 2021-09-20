الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق هائل بمصنع أثاث فى الغردقة.. و5 ملايين جنيه خسائر أولية

حريق هائل بمصنع أثاث
حريق هائل بمصنع أثاث فى الغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر على حريق اندلع في مصنع للأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية غرب مدينة الغردقة، وذلك بعد مشاركة عدد سيارات الإطفاء لمكان المصنع لإخماد الحريق الذي استمر نحو ساعتين دون وجود إصابات.

وورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق  فى مصنع لتصنيع الأثاث الخشبي فى مدينة الغردقة، ولم تحدد الأسباب بعد، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه. 

وانتقل لمكان الحريق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر لمكان الحريق، لمتابعة الموقف، فيما قامت قوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء بالسيطرة علي الحريق، وتقدر الخسائر الأولية نحو 5 ملايين جنيه.

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