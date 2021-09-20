إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص بسبب ثوران بركانى فى جزيرة لا بالما الإسبانية

تم إجلاء ما بين 5 و10 آلاف شخص في أعقاب ثوران بركاني بدأ في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية بعد ظهر الأحد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أكدت السلطات الإقليمية أن عمليات الإخلاء بدأت في أعقاب الثوران الذي وقع في الساعة 3:12 مساء بالتوقيت المحلي ببركان كامبري فيجو.

ويأتي ثوران البركان بعد أسبوع شهد رصد أكثر من 20 ألف زلزال في جزيرة لا بالما، وهي ثاني أصغر جزر الكناري.

وأعلن زلزال قوته حوالي 4 نقاط على مقياس ريختر عن بدء الثوران، حيث رصدت اللقطات التلفزيونية الحمم البركانية والدخان والرماد يندلع من 5 شقوق على سفح التل، رغم أن الحمم البركانية بدأت تهرب من 7 فتحات مختلفة بحلول الساعة 10 مساء.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، إلا أن تدفق الحمم وتقدمها نحو مياه البحر على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة قد أدى إلى تدمير العديد من الممتلكات والغابات والمراعي.

وبدأت السلطات مساء الأحد إخلاء ما يقدر بنحو 5 آلاف شخص من بلديات إل باسو وتازاكورت ولوس يانوس دي أريدان، وفقا للخطط الموضوعة في إطار خطة الطوارئ لبركان جزيرة الكناري.

وتم إخلاء حوالي 40 شخصا من ذوي القدرة المحدودة على الحركة في السابق ونقل حيوانات المزارع من المنطقة، بينما سيتم إغلاق المدارس في المنطقة اليوم (الاثنين). وقد قطع تدفق الحمم البركانية طريق أيه بي 212 وأثر على 4 طرق أخرى تم إغلاقها أمام حركة المرور.

وفي الوقت نفسه، نُصح السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ، والاهتمام بغسل الفاكهة والخضروات لتجنب التأثر بالرماد البركاني.

وتوجهت 12 وحدة من فرقة إطفاء تينيريفي بالعبّارة إلى الجزيرة للمساعدة، بينما طلبت حكومة جزر الكناري مساعدة وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية.

ووصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزيرة في حوالي الساعة الـ9 مساء بعد أن ألغى رحلة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة حيث كان في طريقه لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبلغ مساحة جزيرة لا بالما ما يزيد قليلا عن 700 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 85 ألف شخص. وقد شهدت الجزيرة 7 ثورات بركانية مسجلة منذ بدء عملية التسجيل. وقع آخر ثورانين بركانييين على الترتيب في عامي 1949 و1971، واستمر الأخير لمدة 10 أيام.

وتوقع الخبراء أن يستمر الثوران الجديد لعدة أيام، لكنه قد يستمر لأسابيع.