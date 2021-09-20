الولايات المتحدة تغلق جانبا من الحدود مع المكسيك لمنع تدفق اللاجئين

أغلقت الولايات المتحدة، الأحد، جانبا الحدود مع المكسيك عند بلدة معزولة بولاية تكساس، حيث عبر آلاف اللاجئين الهايتيين الحدود وأقاموا مخيمًا.

واتخذت السلطات الأمريكية هذا الإجراء على أمل أن يوقف ذلك تدفق اللاجئين، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولون في إعادة بعض المهاجرين في رحلات جوية إلى بلدانهم.

واصطفت 12 مركبة تابعة لإدارة السلامة العامة بالقرب من الجسر والنهر، حيث كان الهايتيون يعبرون من سيوداد أكونا في المكسيك إلى ديل ريو بتكساس على مدار ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وقال ضابط شرطة لم يذكر اسمه، على الجانب المكسيكي من الحدود، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إن المهاجرين لن يسمح لهم بالعبور مرة أخرى بعد الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أقلعت ثلاث رحلات جوية محملة بمهاجرين هايتيين من الولايات المتحدة إلى بلدهم.

وعاش العديد من المهاجرين في أمريكا اللاتينية لسنوات لكنهم يطلبون الآن اللجوء في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتلاشى فيه الفرص الاقتصادية في البرازيل وأماكن أخرى، ويعيش الآلاف تحت وقرب جسر في ريل ديو.

وعلى صعيد آخر، سجلت المكسيك، 11 ألفًا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و564 ألفًا و694 إصابة.



وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني ، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 765 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 271 ألفًا و303 وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ مليونين و916 ألفًا و271 متعافى منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة و إيطاليا و إسبانيا وألمانيا و الأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.