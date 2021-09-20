الآلاف يشيعون جثمان الشيخ هانى الشحات بقرية شبرا العنب بالشرقية

وسط حزن كبير شيع الآلاف بقرية شبرا العنب بالشرقية جثمان الشيخ هاني الشحات، خطيب مسجد دار الأرقم بمدينة نصر، من مسجد قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية الذي توفي في حادث تصادم.

وتسبب مصرع الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث سير مروِّع وقع اليوم، في حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دهست سيارته سيارة نقل.

وتحولت السيارة لكتلة من الخردة في ثوان قليلة، ليتم إبلاغ المرور ومن ثم استدعاء الإسعاف لنقل جثة المتوفي لأقرب مستشفى.

تشيع جثمان الشيخ هاني الشحات

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن السرعة الزائدة للشاحنة أدت إلى اصطدامها بسيارة الشحات ومصرعه.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وسيارة بمدينة نصر، مما أدى إلى مصرع سائق السيارة الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر، وقد سادت حالة من الحزن وردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحادث ووفاة الشيخ.

تشيع جثمان الشيخ هاني الشحات

لتفادي الإصطدام بسيارات النقل على الطرق.

1- يجب تفادى النقاط العمياء لسيارات النقل والملاكي.

2- تجنب القرب بشكل كبير من سيارات النقل، وفى حالة الاقتراب لابد من استخدام “الكلاكسات” و الأنوار.

3- عدم السير خلف سيارات النقل خصوصاً في السفر، بسبب تساقط بعض “الحمولات”، و و حجب مجال الرؤية.

4- الالتزام بالسير في المسارات المحددة للملاكي و الجرة، وبالعد عن مسارات النقل.

5- الإبقاء على السير في الحارة اليسرى للبعد عن سيارات النقل في حال كان الطريق غير مقسم لحارات مخصصة للنقل و الملاكي.



الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.