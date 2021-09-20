تحذير صينى: أستراليا هدف محتمل لضربة نووية

نقل موقع "جلوبال تايمز" الصيني عن خبير عسكري كبير تحذيره من أن أستراليا قد تصبح "هدفا محتملا لضربة نووية" بعد حصولها على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقال الخبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن أستراليا ستشكل تهديدا نوويا لدول أخرى لأن الغواصات الجديدة يمكن أن تكون مزودة بأسلحة نووية مقدمة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

وأضاف: "هذا سيجعل أستراليا هدفا محتملا لضربة نووية، لأن الدول المسلحة نوويا مثل الصين وروسيا تواجه بشكل مباشر التهديد من الغواصات النووية الأسترالية التي تخدم المطالب الاستراتيجية للولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قال في وقت سابق إن تحالف "AUKUS" يلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار الإقليميين، و يزيد من حدة سباق التسلح، و يقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

يذكر أن أستراليا ألغت صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدلتها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي في إطار تحالف "AUKUS"، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" وقرار" على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وعلى صعيد آخر، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بتسجيل 84 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 16 سبتمبر، مقارنة مع 80 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 62 إصابة محليا جميعها تقريبا في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 49 حالة محلية في اليوم السابق، و كانت أيضا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، و هي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق.