وزيرة الثقافة تشهد عرضى «فريدة» و«أحدب نوتردام» (صور)

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء أمس الأحد عرضي "فريدة " و"أحدب نوتردام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين وسط اقبال جماهيري كبير .

وزيرة الثقافة تشهد عرضى «فريدة» و«أحدب نوتردام»

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالتنوع الكبير بالعروض المسرحية المقدمة بمسرح الدولة، والتي تمتاز بالأداء الراقي و المتميز، وأوضحت أن تقديم أعمال الأدب العالمي من خلال مسرح الدولة يعكس مهارات المسرحيين المصريين المميزة والقادرة على تجسيد أعظم المؤلفات ببراعة، وأضافت أن إنتاج عروض مسرحية جادة يدعم تكوين شخصيات مستنيرة ويبث القيم الايجابية بين الجميع.



جدير بالذكر أن عرض " فريدة " من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن "أغنية البجعة" لتشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.



‎ بينما عرض "أحدب نوتردام" من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها و كتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، و من إخراج ناصر عبد المنعم.

ويقدم البيت الفني للمسرح خلال الفترة الحالية عدد كبير من العروض المسرحية المختلفة سواء في القاهرة أو المحافظات.

وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�

وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�

وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�