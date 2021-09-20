الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تشهد عرضى «فريدة» و«أحدب نوتردام» (صور)

العرض
العرض

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء أمس الأحد عرضي "فريدة " و"أحدب نوتردام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس  البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من المسرحيين وسط اقبال جماهيري كبير .

IMG-20210920-WA0014
وزيرة الثقافة تشهد عرضى «فريدة» و«أحدب نوتردام»

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالتنوع الكبير بالعروض المسرحية المقدمة بمسرح الدولة، والتي تمتاز بالأداء الراقي و المتميز، وأوضحت أن تقديم أعمال الأدب العالمي من خلال مسرح الدولة يعكس مهارات المسرحيين المصريين المميزة والقادرة على تجسيد أعظم  المؤلفات ببراعة، وأضافت أن إنتاج عروض مسرحية جادة يدعم تكوين شخصيات مستنيرة ويبث القيم الايجابية بين الجميع.

IMG-20210920-WA0017


جدير بالذكر أن عرض " فريدة " من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن "أغنية البجعة" لتشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى. 
 

IMG-20210920-WA0016

‎ بينما عرض "أحدب نوتردام" من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها و كتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، و من إخراج ناصر عبد المنعم.

IMG-20210920-WA0019

ويقدم البيت الفني للمسرح خلال الفترة الحالية عدد كبير من العروض المسرحية المختلفة سواء في القاهرة أو المحافظات.

IMG-20210920-WA0018

وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
وزيرة الثقافة تشهد عرضى �فريدة� و�أحدب نوتردام�
خلال عرف الدولة قنا كرم موسيقى السباعي عرض مصري مصر قدم ملابس القاهرة على كريم الأحد مدير المسرح كتاب للمسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

وزيرة الثقافة تشهد عرضى «فريدة» و«أحدب نوتردام» (صور)

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

لودريان يلتقى سفيرى فرنسا المستدعيين من الولايات المتحدة وأستراليا

المغرب: وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة لأحد الأسرى.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى «30 دقيقة» داخل جنين؟

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى