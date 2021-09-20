العراق.. استحداث قوة لردع النزاعات العشائرية فى البصرة

أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة العراقية، استحداث قوة أمنية جديدة لردع النزاعات العشائرية، سميت بالـ"قوة الضارية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" العراقية، قال قائد عمليات البصرة اللواء علي عبد الحسين الماجدي في بيان إنه "بعد دراسة الواقع الأمني لقاطع المسؤولية تبين أن البصرة من أفضل المحافظات الآمنة لتولي النزاعات العشائرية التي أصبحت الشغل الشاغل للقوات الأمنية و عكست الصورة السلبية لمحافظة البصرة".

وحسب اللواء الماجدي، "تقرر استحداث قوة قادرة على مجابهة تلك النزاعات والقضاء عليها أو الحد منها".

وأضاف: "الحكومة المحلية في محافظة البصرة تعمل وبشكل جدي على نصب كاميرات المراقبة التي تعد من أهم المشاريع الأمنية"، مؤكدا أن "القوات الأمنية حريصة كل الحرص على تأمين الحماية للمواطنين خلال الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات البرلمانية".

أما عن مكافحة المخدرات، قال الماجدي: "نعمل مع الجهات ذات العلاقة على أيجاد بنى تحتية قادرة على غلق منافذ توريد المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 2515 إصابة جديدة و47 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونًا و 975 ألفا و 220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و 822 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ مليونًا و 862 ألفا و 940 حالة، فيما لا يزال 90 ألفا و 458 شخصا تحت العلاج.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.