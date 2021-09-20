الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ما هى مقبرة «العالية» التى احتضنت جثمان الرئيس الراحل بوتفليقة؟

بوتفليقة
بوتفليقة

استقر جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة،  في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر، وهي المقبرة المخصصة لأبطال حرب استقلال الجزائر.. فما هي المقبرة التي دفن بها وتتمتع بشهرة واسعة بين مختلف فئات الشعب الجزائري؟


تلك المقبرة تضم جثامين شخصيات ورؤساء وزعماء ومواطنين، وأصبحت أشهر مقبرة في الجزائر على مرّ السنوات الماضية.


يعود أصل تسمية هذه المقبرة إلى امرأة صالحة جزائرية تدعى العالية حمزة، ولدت عام 1886 بمنطقة سور الغزلان بولاية البويرة (شمالي الجزائر)، وهي ابنة لأبوين ثريين جدا هما محمد بوترعة وفاطمة شعبان، وكانت تعرف بثرائها الكبير وعملها للخير وكفالتها للأيتام.


وقامت العالية بمنح قطعة أرض إلى السلطات الفرنسية عام 1930 بغرض جعلها مقبرة لدفن الموتى المسلمين مجانا، وطلبت منهم أن يكتبوها باسمها والذي ما زالت تحتفظ به إلى اليوم.


تضم هذه المقبرة جثامين رؤساء الجزائر، منهم: هواري بومدين، وأحمد بن بلة، والشاذلي بن جديد، وعلي كافي، كما كانت هذه المقبرة مقصدا لكبار الشخصيات السياسية الجزائرية والعربية والعالمية، حيث تشهد حضور رؤساء وزعماء العرب والعالم كلما وقعت مناسبة أليمة بفقدان شخصية تاريخية أو سياسية ثقيلة مثلما حدث اليوم مع الرئيس الراحل بوتفليقة.


تقع مقبرة العالية في ولاية الجزائر العاصمة، وتُقدر مساحتها بـ78 هكتارًا، ولا تبعد سوى 4 كيلو مترات عن البحر الأبيض المتوسط.


ومن بين أهم الشخصيات المدفونة بها: الأمير عبد القادر، وهو قائد سياسي وعسكري مجاهد عُرف بمحاربته للاحتلال الفرنسي للجزائر، وقاد مقاومة شعبية لخمسة عشر عامًا أثناء بدايات غزو فرنسا للجزائر، ويُعتبر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.


وكذلك احتضنت المقبرة جثمان فاطمة نسومر، وهي من أبرز وجوه المقاومة الشعبية الجزائرية في بدايات الغزو الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 1854 إلى يوليو 1857، والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وأحمد بن بلة الذي يُعد أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال خلال الفترة من 15 أكتوبر 1963 إلى 19 يونيو 1965، ومن السياسيين العسكريين: إسماعيل العماري رئيس جهاز المخابرات الجزائرية السابق، وأحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ومن الفنانين: دُفنت المغنية الجزائرية وردة والمغنية حنيفة زبيدة.

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