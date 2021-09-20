بورسعيد تُعلن تشغيل 4 مراكز جديدة للتطعيم ضد كورونا

أعلنت محافظة بورسعيد، عن بدء تشغيل مراكز تطعيم لقاحات كورونا جديدة، وذلك بدءًا من صباح الغد الإثنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً.

وأوضح البيان أنه بدءًا من الغد سوف يتم تشغيل، مركز شباب الحي الإماراتي، ومركز شباب الاستاد، والمدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين بمراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، ومراعاة أن ساعات العمل ممتدة، كذلك يمكن للمواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح عليهم، التوجه إلى أحد المراكز المذكورة للحصول على اللقاح، وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلق رسائل نصية بالتوجه يمكنة الذهاب للحصول على اللقاح.

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد فاعليات حملة «معًا نطمئن سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل في لقاح كورونا، وذلك في ظل جاهزية الفرق الطبية علي استقبال كل الحالات المستحقة للتطعيم، في إطار جهود وزارة الصحة لتطعيم أكثر عدد من المواطنين، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وفي شأن آخر تابع الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خلال جولة ميدانية، الاستعدادات النهائية لحملة "معا نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل لتلقي لقاح كورونا، والتي ستنطلق بمحافظة بورسعيد غدًا.

واطمأن وكيل الوزارة على جاهزية الفرق الطبية، وأكد على عمل الدعاية اللازمة لتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن ابو هاشم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة، عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي، والدكتورة رويدا دراهم مدير إدارة الثقافة والإعلام، وشويكار بدرة مدير مركز المعلومات بالمديرية، وحورية عبدالعزيز مدير ادارة التمريض بالمديرية.

وتأتي الحملة في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري وتوفير التطعيمات لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.