الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 20-9-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب هبوطها خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر، اليوم الإثنين، الموافق 20-9-2021، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم 
 وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 884 جنيهًا مقابل 883 جنيها بالأمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 772  جنيهًا، مقابل 773 جنيهًا  بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى661 جنيهًا، مقابل 663 جنيهًا بالأمس.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 884 جنيهات.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21


 وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 772 جنيهًا مقابل 773 جنيهًا، أمس.
 

سعر الأوقية والجنيه الذهب
 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21،  6176 جنيهًا، مقابل نفس السعر بالأمس.
 

سعر كيلو الذهب عيار 24
 

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي884 آلاف جنيه اليوم، مقابل 883 جنيهًا بالأمس ويزِن 1000 جرام.

 

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 27404  جنيهًا مقابل 27405 جنيه بالأمس في الأسواق المصرية بالأمس، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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وائل لطفي

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