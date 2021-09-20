الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تستكمل حملتها الترويجية بـ«فيديو جديد» عن محافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تستكمل وزارة السياحة والآثار حملتها للترويج السياحي للمحافظات المصرية بفيديو جديد عن محافظة البحيرة، تزامنًا مع عيدها القومي الذي يوافق ١٩ سبتمبر من كل عام، واستكمالًا للحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة مطلع الشهر الجاري على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظات المصرية.

ونشرت وزارة السياحة، منذ قليل، فيديو ترويجي قصير على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة البحيرة.

وتستمر هذه الحملة منذ بداية سبتمبر الجاري ولمدة ٢٧ يومًا، بواقع محافظة كل يوم احتفالًا بيوم السياحة العالمي، والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وتقع محافظة البحيرة غرب الدلتا، وتطل على البحر المتوسط، وشرقًا فرع رشيد من النيل، وتعتبر الأولى من حيث مساحة الأراضي الزراعية.

تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، منها ما يوجد بمدينة رشيد التي تتميز بآثارها المعمارية والزخرفية التاريخية الفريدة، وتعتبر متحفًا مفتوحًا للعمارة الإسلامية، وثاني أكبر مدينة تجمع الآثار الإسلامية بعد القاهرة، كما يوجد بالمحافظة منطقة وادي النطرون التي تشتهر بوجود الأديرة القبطية بها.

وتهدف الحملة إلى إظهار جمال وعراقة الـ ٢٧ محافظة بجمهورية مصر العربية، والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك علي مدار الـ٢٧ يومًا، القادمة بواقع محافظة كل يوم حتي يوم ٢٧ سبتمبر الجاري.

كما أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث يتم إطلاقها بما يقرب من ١٤ لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمي للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات، وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.

مواقع التواصل الاجتماعي وادى النطرون البحر المتوسط البحيرة السياحة والآثار غرب الدلتا وزارة السياحة والآثار

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