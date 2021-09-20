مصر تشارك فى أكبر معرض متخصص فى سياحة الحوافز والمؤتمرات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاكة بمعرض «IBTM»، وهو معرض متخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات، والمزمع عقدة بمدينة برشلونة- أسبانيا، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 .

وستشارك الهيئة بجناح تصل مساحته إلى 85 م2، مطالبة الشركات الراغبة في المشاركة بالمعرض سرعة سداد قيمة المشاركة في موعد غايته 26 /9 /2021، وتبلغ قيمة المشاركة في المعرض للشركة الواحدة 3200 يورو، وعلى الراغبين في الاشتراك من الشركات سرعة سداد رسم الاشتراك، وكذلك تسليم البيــانات من اسم الشركة والإيميل الخاص بها والموقع الإكتروني وخطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم خلال المشاركة في هذا المعرض عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع أبرز وكلاء السفر وصناع القرار المتخصصين من رجال أعمال ومنظمي الرحلات السياحية والمسئولين الرسميين في روسيا ومختلف الجهات الدولية المشاركة، وكذلك مجموعة من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية مع أبرز وكالات الأنباء الدولية والصحف والقنوات التليفزيونية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اختتمت منذ أيام مشاركتها في النسخة السابعة والعشرين بمعرض OTDYKH Leisure 2021، الذي انعقد بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري، والذي يٌصنف بأنه من أكبر المعارض السياحية بروسيا، وتأتي مشاركة مصر كدولة شريك للمعرض هذا العام، والذي يتزامن انعقاده مع تشغيل الرحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف دام 6 سنوات.

وأكد العناني خلاله مشاركته في فعاليات المعرض على عمق العلاقات بين مصر وروسيا، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة.