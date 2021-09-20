بنسبة 99 % من الأصوات.. «قديروف» يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة فى الشيشان

يتصدر الرئيس الحالي لجمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية المحلية بتقدم كبير على منافسيه.

وأفادت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، مساء الأحد، بعد فرز حوالي 0.2% من البروتوكولات، بأن قديروف، الذي يمثل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، حصل على 98.54% من أصوات الناخبين.

وحصد المرشح من حزب "روسيا العادلة – من أجل الحق" عيسى حاجيمرادوف 1.22%، بينما حصل المنافس من "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية"، خالد نيقاييف، على 0.24%، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

ويترأس قديروف البالغ 44 عاما من عمره جمهورية الشيشان الروسية من أبريل 2007، وهو ابن الرئيس الشيشاني الأول، أحمد قديروف، الذي قتل بعملية إرهابية في غروزني يوم 9 مايو 2004 خلال الاحتفالات بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وجرت في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر انتخابات مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، والسلطات التشريعية ورؤساء الأجهزة الإدارية في عشرات المناطق.

وقبل قليل أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، بتقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.

وأفادت اللجنة بأن نتائج فرز حوالي 25% من أصوات الناخبين في الاقتراع الفدرالي عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ44.26%.

وجاء بعده "الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية" بـ22.31%، و"الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" في المركز الثالث بـ8.5%، بينما يحتل حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" المرتبة الرابعة بـ7.32%، ويأتي حزب "الناس الجدد" خامسا بـ6.58%.

كما يتقدم حزب "روسيا الموحدة" في 179 دائرة من دوائر المقعد الواحد، بينما يأتي أعضاء "الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي" في الصادرة بـ18 دائرة، و"روسيا العادلة - من أجل الحق" في 7.

ويضم مجلس الدوما 450 نائبًا، وينتخب 225 منهم عبر القوائم الحزبية بتصويت فدرالي عام و225 عبر دوائر المقعد الواحد من خلال اقتراع محلي.

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات في مجلس الدوما بدورته الـ8 من 17 إلى 19 سبتمبر وشاركت فيها 14 حزبًا.

وتجاوزت نسبة إقبال المقترعين في انتخابات مجلس الدوما نسبة الـ45% حتى مساء الأحد، وفقًا للبيانات الرسمية.

وعلى الرغم من تحقيق الحزب الحاكم فوزًا متوقعًا في الانتخابات إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى خسارته بعض المقاعد في البرلمان.

وفي الانتخابات السابقة التي جرت عام 2016 حقق "روسيا الموحدة" فوزًا ساحقًا، حيث حصد 343 مقعدًا من أصل 450، وحصل على دعم 54.2% في التصويت الفدرالي العام، كما انتصر في 203 دوائر من المقعد الواحد.

وتعد هذه آخر انتخابات عامة قبل إجراء الاستحقاق الرئاسي عام 2024، ولم يعلن بوتين، الذي سيبلغ من العمر 69 عامًا الشهر المقبل، ما إذا كان سيترشح فيها أو لا.