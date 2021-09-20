الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصدع عمارة بسبب عمليات حفر بجوارها فى كوم حمادة (صور)

تصدع عمارة بسبب عمليات
تصدع عمارة بسبب عمليات حفر بجوارها

تعرضت إحدى العمارات السكنية بمدينة كوم حمادة  للتصدع والميل إثر عمليات حفر تجرى بجوارها، وقد ظهر التصدع بوضوح في العمارة السكنية التى تتكون من 10 طوابق أمام شركة مياه الشرب، وفى ضوء الحادث قامت قوات الشرطة والدفاع المدني بفرض طوق أمني حول العمارة، وتم إخلاؤها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها.
 وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة كوم حمادة.

تصدع عمارة بسبب عمليات حفر بجوارها

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي لمكان العمارة، وتم فرض كردون أمني حول العمارة  وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التى تجري بجوارها، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

تصدع عمارة بسبب عمليات حفر بجوارها

 

تصدع عمارة بسبب عمليات حفر بجوارها
الحماية المدنية الداخلية وزارة الصحة صحي مدير

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