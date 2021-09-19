الإثنين 20 سبتمبر 2021
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عالم

الولايات المتحدة: تطعيم غير الملقحين أولوية قصوى

تطعيم غير الملقحين
تطعيم غير الملقحين

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إن "الأولوية القصوى" للولايات المتحدة في مكافحة جائحة كوفيد -19 لا تزال تلقي التطعيمات للأشخاص غير الملقحين.


ودعا فاوتشي - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - العديد من قادة العالم إلى حظر الجرعات المعززة حيث تكافح العديد من البلدان الفقيرة الأخرى لتلقيح سكانها.


وقال فاوتشي "لا، لا أعتقد أن الجرعة الإضافية رفاهية، وسأشرح لماذا بعد قليل، لكني أريد تصحيح شيء واحد، لا تزال أولويتنا القصوى هي حصول غير الملقحين على اللقاح"، وأنه "لا ينبغي أن يكون هناك التباس بشأن ذلك، الأولوية القصوى هي تطعيم غير الملقحين".


وكانت لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد صوتت الأسبوع الماضي، لصالح التوصية بالجرعات المعززة لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا وغيرهم من الأفراد المعرضين لخطر كبير، لكنها صوتت ضد التوصية بها لجميع الأشخاص فوق سن 16 عامًا، وأدى القرار إلى بعض الارتباك حيث كانت إدارة بايدن قد حددت خططها لبدء استخدام اللقاحات المعززة بدءًا من 20 سبتمبر الجاري.

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