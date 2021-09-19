«الاتصالات الروسية»: رصدنا 19 هجوما سيبرانيا استهدف منصات تصويت الانتخابات

أعلنت شركة "روستيليكوم" الروسية للاتصالات، مساء اليوم الأحد، أن منصات التصويت الإلكتروني في الانتخابات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بها تعرضت خلال 3 أيام لـ19 هجوما سيبرانيا تم صدها جميعا.

وقال رئيس روستيليكوم، ميخائيل أوسييفسكي في تصريحه: "تم رصد 19 هجوما بشكل عام، وكانت بعضها قصيرة للغاية واستمرت دقائق معدودة، أما الهجوم الأكبر فتم تنفيذه أمس واستغرق 5 ساعات و32 دقيقة".

وأوضح أن "هذه الهجمات شاركت فيها أجهزة مصابة (مخترقة)، من دول مختلفة جدا، بينها الهند وإندونيسيا والبرازيل وأوكرانيا وإيران وتايلاند وبنغلاديش والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفيتنام وليتوانيا".

وأشار إلى أن الهجمات استهدفت مواقع تابعة للجنة المركزية للانتخابات وبوابة الانتخابات وموقع الخدمات الحكومية وغيرها، مشددا مع ذلك على أنه تم صد جميع الهجمات.

وجرت في روسيا من 17 إلى 19 سبتمبر انتخابات مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، والسلطات التشريعية ورؤساء الأجهزة الإدارية في عشرات المناطق.