حصر 192 قرية من خلال 5 مراكز بالمنيا لتنفيذ مشروع «جمعيتى» للمرحلة الرابعة

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنه تم حصر 192 قرية من القرى الأكثر احتياجا وتخضع لمبادرة "حياة كريمة" في5 مراكز، وهي مغاغة والعدوة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس.

ومن المقرر أن يتم تشغيل عدد من فروع مشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين خلال المرحلة الرابعة لمبادرة حياة كريمة، حيث تم إرسال عدد من المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط خلال المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة مشروع جمعيتي.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الأولوية لمشروع جمعيتي في مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، وهي التي سيتم البدء في إجراء المعينات المبدئية لها للذين ستتم الموافقة عليهم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية ولهم الأولوية في إجراء هذه المعاينات المبدئية ثم بعد ذلك يتم إجراء المعاينات النهائية والتي تخضع للتشطيبات النهائية التي تصل مساحتها لـ30 مترًا مربعًا.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا ومدير مديرية التموين والتجار الداخلية إنه في حالة الموافقة على المتقدمين في المعاينات النهائية سيتم التعاقد مع الفائزين في هذه المرحلة مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويتم تشغيل هذه الفروع في المناطق الأكثر احتياجا والتي تقضي على مبادرة حياة كريمة ويتم توفير السلع لها وتشغيلها.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا أن مشروع جمعيتي يقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية في تلك المناطق ويقوم أيضا بطرح السلع الحرة لتخفيضات 25% فهي منافذ أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة.