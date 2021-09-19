«سلامة النقل» الأمريكي يعلق على توسع تسلا في «وضع القيادة الذاتية الكاملة»

قالت رئيس المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل جينيفر هومندي إن على شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" أن تعالج "قضايا السلامة الأساسية" قبل أن تتوسع فيما تسميه وضع "القيادة الذاتية الكاملة".

ووصفت المسؤولة الأمريكية، وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقني، استخدام شركة "تسلا" لمصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" بـ"المضلل وغير المسئول"، مضيفة أن الشركة "ضللت الكثير من الناس لإساءة استخدام التكنولوجيا".

وذكر "ذا فيرج" أن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن شركته تهدف إلى إطلاق إصدار أوسع لوضع القيادة الذاتية الكاملة بنهاية سبتمبر الجاري.

أشار الموقع إلى أن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل يستطيع إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات، ولكن ليس لديه سلطة إنفاذ.

على صعيد آخر، اصطدمت سيارة تسلا تسير في وضع القيادة الآلية بسيارة دورية شرطة للطرق السريعة في ولاية فلوريدا كانت متوقفة على جانب الطريق في مدينة أورلاندو.

يأتي الحادث في الوقت الذي تجري فيه السلطات الفيدرالية تحقيقًا في نظام القيادة الآلي الجزئي لشركة تسلا، بعد ما يقرب من 11 حادثًا شملت مركبات مستجيبة للطوارئ.

ونقل موقع "يو إس توداي" الأمريكي، عن تقرير الشرطة الرسمي الصادر عن دورية طريق فلوريدا السريع أنَّ دورية الشرطة توقفت لمساعدة رجل تعطلت سيارته على الطريق.

أضاف التقرير أنَّ سيارة تسلا طراز 2019 فشلت في التوقف واصطدمت بالجانب الأيسر من سيارة الدورية، ثم تحركت وضربت السيارة المعطلة. وكان الشرطي خارج السيارة ولم يصب بأذى، لكن أصيب سائق السيارة المعطلة بجروح طفيفة.

من جانبه، قال الملازم كيم مونتيس، مسؤول الشؤون العامة بدورية الطرق السريعة في فلوريدا: "لا يزال الحادث قيد التحقيق، وسنحاول تأكيد هذه المعلومات".