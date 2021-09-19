الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 90 % ممن سنهم فوق 16 عاما ضد كورونا فى أيرلندا

تطعيم
تطعيم

 أعلن كبير المسؤولين الطبيين في وزارة الصحة الأيرلندية الدكتور توني هولوهان، أنه تم تطعيم أكثر من 90 % من الأشخاص فوق سن 16 عاما بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشاد هولوهان - في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - بالمستوى العالي "الاستثنائي" لتلقي اللقاح في البلاد، واصفا إياه بأنه موضع حسد من كل العالم.
وقال "إن المستوى العالي من التطعيم في أيرلندا بشكل استثنائي وغير مسبوق تقريبا هو موضع حسد جيراننا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم".

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