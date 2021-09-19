الجزائر تشارك فى اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينطلق، غدا الاثنين، ويستمر حتى ٢٨ سبتمبر الجاري، في نيويورك.

وستعقد هذه الدورة برئاسة عبد الله شاهد، وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية المالديف، وتحت شعار "الرهان على الأمل لتعزيز التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19).. إعادة بناء مستدام، الاستجابة لمتطلبات الكوكب، احترام حقوق الأشخاص وإعادة إحياء منظمة الأمم المتحدة".

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الدورة تشكل فرصة خاصة للدول الأعضاء، لتجديد التزامها بالتعددية والتضامن الدولي ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة الاختلالات الحالية ووضع نظام حوكمة عالمي شامل وعادل وضامن للمساواة، وذلك أمام الأزمة الصحية العالمية التي خلفتها جائحة "كوفيد-19" والسياق الجيوسياسي المعقد والمتقلب.

وسيشارك وزير الشؤون الخارجية على هامش الجلسة العامة في العديد من الندوات والاجتماعات رفيعة المستوى، من أهمها اجتماع وزاري حول مسار السلام في ليبيا واجتماع مشترك بين ترويكا القمة العربية ومجلس الأمن، إضافة إلى قمة حول النظام الغذائي وحوار رفيع المستوى حول الطاقة والندوة الوزارية ال12 حول ترقية دخول اتفاقية حظر التجارب النووية حيز التنفيذ، فضلا عن اجتماع بمناسبة الذكرى الـ 20 للمصادقة على برنامج عمل دوربان حول التمييز العرقي وكراهية الأجانب والتعصب.

كما سيجري لعمامرة، وفقا للبيان، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ورئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، حول مسائل متعلقة بالسلم والأمن العالميين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في سياق مخلفات جائحة كورونا ومسار إصلاح منظمة الأمم المتحدة الجاري.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الشؤون الخارجية أيضا بالعديد من نظرائه من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حول المسائل الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.