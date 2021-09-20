الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق علاج الإدمان يعلن عن المشاكل التعليمية المترتبة على إدمان الأبناء

صندوق علاج الإدمان
صندوق علاج الإدمان

أكد صندوق علاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من المشاكل التعليمية المترتبة على  الإدمان وهى:-

  • طرد من التعليم.
    - رسوب متكرر.
    - ضعف القدرة على التحصيل.
    - استخدام العنف مع الزملاء.
    - استخدام العنف مع المدرسين.
    - ترك التعليم.
    - هروب متكرر من المدرسة.

 

وأشار الصندوق عبر موقعه الالكتروني إلى أنه يتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية والتي أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي بينهم إلى ‪1.8 ‬ % بعدما كانت 12% عام 2017.

 

وأضاف الصندوق أنه يتم استقبال الاتصالات على الخط الساخن "16023"  للعلاج بالمجان وفي سرية تامة، حيث قدم  الخط الساخن الخدمات العلاجية لأكثر من 88 ألف مريض إدمان على مدار الـ8 أشهر الأولى من 2021 ما بين مكالمات لطلب العلاج ومكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة‪.‬

 


وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق علاج الادمان، إن الصندوق يقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة  لدى الشباب وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات ، كذلك الحملات الإعلامية، التى ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي.

 

وأضاف أن الحملة الاخيرة التى تم إطلاقها في شهر رمضان الماضي استطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400%.

 

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أجرى أبحاث على الإناث المتعافيات من الإدمان كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدى تعاطيهن إلى خلافات أسرية جسيمة وأن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدى المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي.

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