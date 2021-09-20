الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يشهد عرض «صاحب المقام» بالمرحلة الثانية من مسرح المواجهة

محافظ بنى سويف يشهد
محافظ بنى سويف يشهد عرض «صاحب المقام»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، العرض المسرحي "صاحب مقام"، ضمن المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال، وفي إطار مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات مبادرة "حياة كريمة"من خلال تقديم أكثر من 300 ليلة عرض في مختلف المحافظات، والتي تم تخصيص  145 ليلة ضمن المبادرة، وتهدف لمجابهة التطرف والتعصب وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، و توجيه حزمة من الرسائل الإيجابية لدعوة  الشباب إلى  العمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

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عرض «صاحب المقام»

وشهد العرض، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة بني سويف، حضور كل من بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ، ومحمد كمال مدير عام الثقافة، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين، إجراءات احترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار كورونا.

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محافظ بنى سويف يشهد عرض «صاحب المقام»

وشاهد محافظ بني سويف العرض الذي أنتجته فرقة الغد بالبيت الفني للمسرح، وتضمن حكي وغناء وإنشاء من خلال تقديم 6 حكايات عن 5 من الأولياء، وهم: «أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الإمبابي، المرسي أبو العباس، السيدة نفيسة»، بجانب القديس ماري جرجس يربط بينهم كل من  الراوي والمنشد.

وعلى هامش العرض، أشاد المحافظ بمسرح المواجهة والتجوال، لاسيما وأنه يرتكز على محورين أساسيين، حيث يعتمد المحور الأول على فكرة المواجهة من خلال تقديم عروض نوعية لمواجهة الأفكار السلبية في المجتمع، والتي يتم النقل بها أيضًا بين المدن والقرى، فيما يركز المحور الثاني على الوصول بالعروض المسرحية التي تنتجها الدولة إلى جمهور عريض في أقاليم مصر المختلفة، بما يسهم في  تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وحق الجمهور في تلك المدن البعيدة عن العاصمة في مشاهدة العروض بحيث لا تكون قاصرة على أبناء القاهرة والمدن الكبرى فقط.

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عرض «صاحب المقام»
بني سويف وزارة الثقافة مسرحية عروض المسرح مسرح المواجهة صاحب المقام

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