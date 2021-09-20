الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخفيضات 25% على السلع الغذائية واللحوم بفروع «دلتا ماركت» فى شمال سيناء

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد المهندس علي أسمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن  إجمالي عدد فروع  دلتا ماركت تبلغ حاليًا نحو 4 فروع تمتلكها الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجاره الداخلية، حيث تقوم هذه الفروع بتوفير جميع السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بتخفيضات 25 %، لتوفير احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة مراعاة لمحدودي الدخل والبعد الاجتماعي للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«لدستور»، إن هذه الفروع  تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحره للمواطنين أصحاب البطاقه التموينية وخارج المستفيدين من الدعم السلعي.

وأضاف «أسمري»، أن هناك توفير أرصدة احتياطية للسلع التموينية تتراوح ما بين شهرين إلى  ثلاثة أشهر، لتعزيز وتوفير احتياجات المواطنين من جميع أنواع السلع، حيث يتم ضخ 28 سلع تابعة لمنظومة التموين الجديدة التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية والسلع الحرة  كنقاط الخبز، يختار المواطن من السلع التي تناسبه من تلك الفروع والهايبرات التابعة للشركه العامة لتجارة الجملة.

وأوضح أن الهايبرات تقوم بطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 90 جنيهًا، واللحوم المجمده بـ65 جنيهًا، والدواجن المجمدة البرازيلية بسعر 37 جنيهًا، واللحوم المفروم بسعر 70 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذه الفروع هي رمانه الميزان وهي التي تقوم بضبط الأسواق المحلية من خلال توفير السلع بأسعار مخفضه للمواطنين.

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