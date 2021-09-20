تموين شمال سيناء ترسل 11 متقدمًا لـ«جمعيتى» إلى وزارة التموين للمعاينات

قال المهندس علاء السمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من حصر عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع "جمعيتي" للشباب الخريجين، وتم عمل الكشوف النهائية للمتقدمين للمرحلة الرابعة والمسجلين في قاعدة البيانات بالوزارة، كما تم إرسالها لديوان عام الوزارة من خلال مندوب عن المديرية لإدارة مشروع جمعيتي برئاسة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، ليتم مراجعتها واختيار الأماكن حسب بعد المسافة بين أقرب بقال تمويني والتركيز على المناطق التي تخلوا من منافذ مشروع جمعيتي أو بدال تمويني.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إن إجمالي أعداد للمتقدمين التي تم حصرها بلغت نحو 11 متقدمًا من المتقدمين لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة لشباب الخريجين، مشيرا إلى أنه في حالة الموافقة على اختيار من بين المتقدمين لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة سيتم إعادة الكشف مرة أخرى إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية ويتم البدء في إجراء المعاينات المبدئية من حيث أقرب بقال تمويني لا يقل عن 500 متر والمساحة تكون 30 مترًا فضلا عن أنه بعد الانتهاء من إجراء هذه المعاينات المبدئية وهي المعاينة الأولى للمتقدمين في حالة الموافقة عليهم من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة مشروع جمعيتي برئاسة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية وهذه خطوة من الخطوات التي يتم إجراؤها على المتقدمين لمشروع جمعيتي.

وأضاف أن الخطوة الثانية بعد إرسال المعاينات المبدئية على المتقدمين إلى الوزارة وهي المعاينات النهائية التي تعتمد علي التشطيبات وغير ذلك وبعدها مباشرة يتم التعاقد مع الشركة العامة لتجارة الجملة والتشغيل واستلام السلع .