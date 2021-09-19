صحيفة: 78% من سكان ماليزيا البالغين تلقوا تطعيما كاملا

أفادت اللجنة المعنية باللقاحات في ماليزيا أنه حتى أمس السبت تم تطعيم 18 مليونا و295 ألفا و14 مواطنا، أي ما يوازي 2ر78% من السكان البالغين بالبلاد، تطعيما كاملا ضد مرض كوفيد.19-

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز "الماليزية نقلا عن اللجنة الخاصة لضمان الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد19-، في تحديث لها على تويتر، أن 21 مليونا و938 ألفا و426 شخصا أو ما يعادل 1ر93% حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

ووفقا للصحيفة، تم أمس السبت، على اساس معدل التطعيم اليومي، صرف 232 ألفا و559 جرعة منها 73 ألفا و106 جرعات أولى و159 ألفا و453 جرعة ثانية أو جرعة لقاح كاملة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.