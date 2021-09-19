الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك أكثر من 16 شركة إنتاج للأعمال الفنية تقدمت إلينا بأعمالها المختلفة، مشددًا على أن مصر مليئة بالمبدعين فى مجال الفن :"تم توقيع عدة بروتوكولات في الفترة الماضية مع عدد من المهن الفنية؛ لضمان مشاركة أعضاء هذه النقابات في الأعمال التى نشتريها أو نعلن عنها، شريطة أن تتضمن العقود وجود أعضاء بالنقابات".

أضاف صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "الفترة الماضية فتحنا الباب لأكبر عدد من المنتجين، والشاشات لها قدرة على استيعابها للأعمال فهناك شركات إنتاج نتعامل معها وشركات لنا حصة فيها، والناس تقدم من خلال لجنة محايدة بها 13 شخصًا من مختلف الأعمار للمعالجة الدرامية والحكم على الدراما التى يتم عرضها المنتجين، وكان عندنا تعاون مع 6 شركات وقدموا أعمال على الشاشات والقنوات المختلفة ومسلسلات جديدة فى ثوب جديد".

وتابع: "هناك أناس يشيدون من هذا النوع من الدراما، وأن شركات الإنتاج تقوم بإخراج أحسن منتج لديها، ومن شهر مايو لحد اليوم عملنا على وضع إطار لتقديم للإعمال الفنية والإبداع، وأن مصر مليئة بالمبدعين فى كافة المجالات الفنية والاختيار بيبقى صعب وبياخد وقت وجهد من القائمين عليه وندعو الله أننا نقدم أعمال مميزة، فالسوق مفتوح ومتاح للجميع".

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وائل لطفي

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مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

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