الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» ترصد تفاصيل انضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمى لمساواة الأجر

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

احتفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمي للمساواة في الأجر، استمرارا لجهودها في مكافحة التمييز لا سيما ضد المرأة.

وقالت التنسيقية، إنه تزامنا مع السنة الثانية للاحتفال به  لانضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمي للمساواة في الأجر استمرارا لجهودها في مكافحة التمييز لا سيما ضد المرأة واستمرار لجهود ومحاولات وقف كافة أشكال التمييز بين البشر على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون، لا سيما التمييز ضد المرأة أطلقت منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتحالف يضم عددا من الدول الاحتفال باليوم العالمي للمساواة في الأجر في ١٨ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

وأضافت: "وتماشيا مع سعي الدولة المصرية لتحقيق العدالة ومواجهة كافة أشكال التمييز كانت مصر من أولى الدول الذي انضمت لهذا التحالف في ٢٠٢٠، فيما حظيت القاهرة بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة به".

وتابعت: "وفي العام الثاني للاحتفال بهذا اليوم تنشر اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية بكل التفاصيل الخاصة باليوم العالمي للمساواة في الأجر، متضمنة نسب الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة على المستوى المحلي والعالمي وأسباب هذا التمييز ومقترحات للقضاء عليه مستوحاه من تجارب بعض الدول التي نجحت في خفض التمييز في الأجر بين الجنسين جزئيا أو كليا".

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو تعريفي «فيديو جراف» احتفاءًا باليوم الدولي للمساواة في الأجور، ويمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور ١٨ سبتمبر الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر ويعكس التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والعمل ضد جميع أشكال التمييز، حيث تقدر فجوة الإجور بين الجنسين بنسبة ٣٢٪ على مستوى العالم، لهذا لا تزال عمليات تمكين النساء متراجعة عالميًا بسبب عوامل مثل الفقر وعدم المساواة.

وقالت التنسيقية إنه تستهدف التنمية المستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وفي مصر تمكنت المرأة بتوجيهات رئاسية مستمرة من الحصول على حقوق عديدة، فقد جري تمكين المرأة سياسياً في مجلس الوزراء ومقاعد البرلمان بنسبة ٢٥٪، وأصبح للمرأة حق التعيين في النيابة ومجلس الدولة لأول مرة من ٧٢ سنة. تحصل المرأة علي اهتمام رئاسي غير مسبوق خاصة في المبادرات الصحية وأصحبت فرص العمل وتمويل المشروعات الصغيرة متاحة للمرأة مثل الرجل.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إطلاق اليوم العالمي للمساواة التنسيقية مكافحة التمييز هيئة الأمم المتحدة للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

بكرة أحلى.. مسئولو «حياة كريمة» فى بني سويف: كل يوم مفاجأة سارة

كدمات وجروح.. تفاصيل اشتباك ابن طارق العريان فى ملهى بلبنان

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة لأحد الأسرى.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى «30 دقيقة» داخل جنين؟

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى