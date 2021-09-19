«تنسيقية الأحزاب» ترصد تفاصيل انضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمى لمساواة الأجر

احتفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بانضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمي للمساواة في الأجر، استمرارا لجهودها في مكافحة التمييز لا سيما ضد المرأة.

وقالت التنسيقية، إنه تزامنا مع السنة الثانية للاحتفال به لانضمام مصر لتحالف إطلاق اليوم العالمي للمساواة في الأجر استمرارا لجهودها في مكافحة التمييز لا سيما ضد المرأة واستمرار لجهود ومحاولات وقف كافة أشكال التمييز بين البشر على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون، لا سيما التمييز ضد المرأة أطلقت منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتحالف يضم عددا من الدول الاحتفال باليوم العالمي للمساواة في الأجر في ١٨ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

وأضافت: "وتماشيا مع سعي الدولة المصرية لتحقيق العدالة ومواجهة كافة أشكال التمييز كانت مصر من أولى الدول الذي انضمت لهذا التحالف في ٢٠٢٠، فيما حظيت القاهرة بعضوية لجنة تسيير الأعمال الخاصة به".

وتابعت: "وفي العام الثاني للاحتفال بهذا اليوم تنشر اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية بكل التفاصيل الخاصة باليوم العالمي للمساواة في الأجر، متضمنة نسب الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة على المستوى المحلي والعالمي وأسباب هذا التمييز ومقترحات للقضاء عليه مستوحاه من تجارب بعض الدول التي نجحت في خفض التمييز في الأجر بين الجنسين جزئيا أو كليا".

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو تعريفي «فيديو جراف» احتفاءًا باليوم الدولي للمساواة في الأجور، ويمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجور ١٨ سبتمبر الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر ويعكس التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والعمل ضد جميع أشكال التمييز، حيث تقدر فجوة الإجور بين الجنسين بنسبة ٣٢٪ على مستوى العالم، لهذا لا تزال عمليات تمكين النساء متراجعة عالميًا بسبب عوامل مثل الفقر وعدم المساواة.

وقالت التنسيقية إنه تستهدف التنمية المستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وفي مصر تمكنت المرأة بتوجيهات رئاسية مستمرة من الحصول على حقوق عديدة، فقد جري تمكين المرأة سياسياً في مجلس الوزراء ومقاعد البرلمان بنسبة ٢٥٪، وأصبح للمرأة حق التعيين في النيابة ومجلس الدولة لأول مرة من ٧٢ سنة. تحصل المرأة علي اهتمام رئاسي غير مسبوق خاصة في المبادرات الصحية وأصحبت فرص العمل وتمويل المشروعات الصغيرة متاحة للمرأة مثل الرجل.