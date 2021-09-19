«الغرف التجارية»: العمالة المصرية جاهزة لبدء العمل في السوق الليبية

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية، إن مصر مستعدة بإمداد السوق الليبي بالعمالة فور استقرار الأوضاع السياسية، لافتا إلى أن الدولة سوف تسمح بتصدير العمالة المصرية.

وأضاف حمدي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جميع شركات إلحاق العمالة المصرية تقوم بالتسهيلات الخاصة بالسفر عن طريق توفير الإجراءات الرسمية، مؤكدا أنه لن يتم السماح للعممالة بالسفر بدون أوراق رسمية أو بدون تأشيرة كما كان يتم بالسابق قبل عام ٢٠١١.

وأوضح أن الشركات أصبح لديها قائمة بالبيانات الكاملة لتصدير العمالة ومنتظرين موافقة الحكومة المصرية .

وأكد أن حجم العمالة التي ستذهب لن تقف عند مليون مصري فقط، ولكن هناك استعداد بتزويد سوق العمل الليبي بحوالي ٤ ملايين مصري وأكثر لكن متوقفة على استقرار البلاد، لافتا إلى أن السوق الليبي يستوعب أكثر من ذلك بشرط أن يتم تنظيمه مثل أسواق العمل الخليجية دون السماح بالسفر دون أوراق رسمية.

ونوه بأنه سيتم تصدير عمالة في القطاعات كافة دون تحديد من مواد بناء وعقارات ومقاولين وأطباء ومعلمين في جميع التخصصات.

كان وزير إلحاق العمالة بالسوق الليبي علي العابد، قد صرح أمس السبت عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)".

وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وبين أن هذا "يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية".