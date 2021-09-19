برلماني: تأمين موارد المياه ضمانة أساسية لاستمرار مشاريع التنمية والإصلاح

قال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به مصر طوال السنوات القليلة الماضية من عملية تبطين الترع والمصارف والمجاري المائية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في البلاد، بمثابة مشروع قومي ضخم وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتابعه باستمرار لتأمين حاجات الشعب المصري ونشاطاته الاقتصادية المختلفة من المياه.

وأشار حته في بيانه اليوم الأحد، إلى توجيهات الرئيس بالاستمرار فى كل الجهود، التى من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالوطن، وبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول فى تنمية "الزراعات المطرية"، وكذلك المشروع القومى لإنتاج البذور.

وشدد عضو مجلس النواب أن مصر، وقبل سنوات أدركت تمامًا أن تأمين موارد المياه، لابد وأن يكون أولوية أولى وعلى مختلف المستويات وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، لأن ذلك بمثابة ضمانة أساسية لاستمرار مشاريع التنمية والإصلاح، ولذلك تسارعت الجهود في هذا الملف، ونجحت الدولة في تبطين آلاف الكيلومترات من الترع والمصارف وتعمل على هذا الملف بكل قوة.

وأضاف النائب أن تعزيز الموارد المائية للبلد عملية ناجحة والفضل فيها يعود للرئيس السيسي.