الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تأمين موارد المياه ضمانة أساسية لاستمرار مشاريع التنمية والإصلاح

النائب احمد حته
النائب احمد حته

قال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إن ما تقوم به مصر طوال السنوات القليلة الماضية من عملية تبطين الترع والمصارف والمجاري المائية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في البلاد، بمثابة مشروع قومي ضخم وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتابعه باستمرار لتأمين حاجات الشعب المصري ونشاطاته الاقتصادية المختلفة من المياه.

وأشار حته في بيانه اليوم الأحد، إلى توجيهات الرئيس بالاستمرار فى كل الجهود، التى من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالوطن، وبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول فى تنمية "الزراعات المطرية"، وكذلك المشروع القومى لإنتاج البذور.

وشدد عضو مجلس النواب أن مصر، وقبل سنوات أدركت تمامًا أن تأمين موارد المياه، لابد وأن يكون أولوية أولى وعلى مختلف المستويات وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، لأن ذلك بمثابة ضمانة أساسية لاستمرار مشاريع التنمية والإصلاح، ولذلك تسارعت الجهود في هذا الملف، ونجحت الدولة في تبطين آلاف الكيلومترات من الترع والمصارف وتعمل على هذا الملف بكل قوة. 

وأضاف النائب أن تعزيز الموارد المائية للبلد عملية ناجحة والفضل فيها يعود للرئيس السيسي.

النائب أحمد حتة مجلس النواب المجاري المائية المصارف تبطين الترع الرئيس السيسي تأمين موارد المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

بكرة أحلى.. مسئولو «حياة كريمة» فى بني سويف: كل يوم مفاجأة سارة

كدمات وجروح.. تفاصيل اشتباك ابن طارق العريان فى ملهى بلبنان

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة لأحد الأسرى.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى «30 دقيقة» داخل جنين؟

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى