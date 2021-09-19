الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى بعد جلطة الرئة

كريم فهمي
كريم فهمي

كشف الفنان كريم فهمي عن حالته الصحية حيث وجه كلمة لجمهوره من أجل طمأنتهم على صحته بعد تعرضه لأزمة طبية خلال الفترة الأخيرة، ونشر رسالة شكر لجمهوره، مساء الأحد، عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وقال فهمي: "الحمد لله على كل شىء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، متشكر جدًا جدًا جدًا لكل الناس إللى سألت واهتمت ولكل الناس إللى دعتلي وهي متعرفنيش وآسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد".

وكشف الفنان أحمد فهمى مؤخرًا عن الحالة الصحية لشقيقه وقام بطمأنة الجميع على حالة شقيقه كريم فهمى الصحية، أمس، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلاً: "جالى كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمى عايز اشكركم من كل قلبى على محبتكم واهتمامكم، وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير، وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم".

أشار فهمى إلى أن شقيقه كريم فهمى مازال فى غرفة الرعاية المركزة ومقرر أن يستمر فيها اليوم بالكامل على أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، مؤكداً أنه لم يتبين، حتى الآن، سبب الجلطتين اللتين أصيب بهما كريم حتى الآن.

لحم تغريدة اخير نفسه بعد النهار حساب وذلك مركز نجوم

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أول تعليق من كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى بعد جلطة الرئة

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