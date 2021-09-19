لوفتهانزا تقرر زيادة رأسمالها لسداد مساعدات الحكومة الألمانية

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران زيادة رأسمالها لسداد المساعدات التي تلقتها من الحكومة الألمانية.

وأوضحت الشركة مساء اليوم الأحد أن من المنتظر أن يصل إجمالي عائدات إصدارات الأسهم الجديدة إلى 14ر2 مليار يورو.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها تعتزم إعادة بناء شبكة خطوطها الجوية بعد أن أجبرتها الجائحة على إلغاء عشرات الخطوط الجوية دفعة واحدة على مدار شهور خلال عامي 2020 و2021.

وذكرت الشركة الشهر الماضي أنها ستعتمد في المقام الأول على مركزها الرئيسي في فرانكفورت، وستتوجه ابتداء من سبتمبر مباشرة إلى 150 وجهة من هناك.

وبحسب بيانات الشركة، يمثل هذا زيادة قدرها 30 مسارا عما كان الحال قبل بدء الجائحة، وهو ما يعكس طلب المستهلكين الهائل على السفر بعد الإغلاق في جميع أنحاء العالم.

وبالتحديد أضافت لوفتهانزا إلى جدول رحلاتها المنطلقة من فرانكفورت، عددا من الوجهات القصيرة ومتوسطة المدى، والتي يزداد الطلب عليها من قبل السائحين.

وقالت مجموعة لوفتهانزا، التي تمتلك أيضا شركات "سويس" و"أوستريا" و"بروسلز" للطيران، إنها ستعيد تأسيس 88% فقط من شبكات شركاتها الأخرى.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.