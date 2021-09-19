رئيس الوزراء الأسباني يؤجل رحلته إلى نيويورك ويتوجه لجزر الكناري

أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد: تأجيل رحلته إلى نيويورك لحضور الجمعية العمومية أثناء توجهه إلى جزر الكناري على الفور لمتابعة انفجار بركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الأسبانية على موقعها الإلكتروني: أنه في ظل الأوضاع الخطيرة إثر انفجار بركان لا بالما، وتطبيقا لأوامر سانشيز، تم إلغاء رحلته التي كان من المخطط أن تقلع مساء اليوم الأحد متجهة إلى نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الأسباني كان مستعد بالفعل في قاعدة توريخون دي اردوز الجوية للمغادرة إلى نيويورك، لكن الرحلة حاليا أصبحت "مُعلقة" في انتظار تطورات أوضاع انفجار بركان لا بالما، والتي يتوقع الخبراء أن تستمر لساعات وربما أيام.

وأضافت الصحيفة: أنه لم يتم بعد استبعاد احتمالية حضور سانشيز فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي كان من المخطط أن يعقد فيها عدة اجتماعات هامة بهدف جذب استثمارات كبيرة ضمن استراتيجية الحكومة الإسبانية للتعافي الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.