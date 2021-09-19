الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأسباني يؤجل رحلته إلى نيويورك ويتوجه لجزر الكناري

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد: تأجيل رحلته إلى نيويورك لحضور الجمعية العمومية أثناء توجهه إلى جزر الكناري على الفور لمتابعة انفجار بركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما.

وذكرت صحيفة "لا فانجارديا" الأسبانية على موقعها الإلكتروني: أنه في ظل الأوضاع الخطيرة إثر انفجار بركان لا بالما، وتطبيقا لأوامر سانشيز، تم إلغاء رحلته التي كان من المخطط أن تقلع مساء اليوم الأحد متجهة إلى نيويورك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الأسباني كان مستعد بالفعل في قاعدة توريخون دي اردوز الجوية للمغادرة إلى نيويورك، لكن الرحلة حاليا أصبحت "مُعلقة" في انتظار تطورات أوضاع انفجار بركان لا بالما، والتي يتوقع الخبراء أن تستمر لساعات وربما أيام.

وأضافت الصحيفة: أنه لم يتم بعد استبعاد احتمالية حضور سانشيز فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التي كان من المخطط أن يعقد فيها عدة اجتماعات هامة بهدف جذب استثمارات كبيرة ضمن استراتيجية الحكومة الإسبانية للتعافي الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز نيويورك جزر الكناري كمبر فيجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

أزمات بالجملة.. نهاية مسلسل «شقة 6» تفتح أبواب الشكاوى بين صناعه

أهالي تلا يودعون «إسلام» بعد وفاته فى إيطاليا بظروف غامضة (فيديو)

«المستثمرين»: دخول الشركات المصرية ليبيا يسهم في زيادة فرص العمل

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة شقق في السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟