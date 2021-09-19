تنسيق الجامعات: تعرف على الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة قبل انتهائها غدًا

تنتهي، غدًا، المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات بالمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، حيث أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وبدأت من السبت الموافق 18/9/2021 حتى غدًا الاثنين الموافق 20/9/2021.

ويبحث الطلاب عن الأماكن الشاغرة بهذه المرحلة وجاءت كالتالي:

لطلاب الشعبة العلمية

بعض كليات الزراعة لشعبة الرياضة وهى جامعات "الفيوم، المنوفية بشبين الكوم، بنها بمشتهر، قناة السويس بالإسماعيلية".

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

الكليات التكنولوجية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

- الشعبة الأدبية

بعض كليات التربية تعليم ابتدائي وهى "تربية (تعليم ابتدائي) العريش - تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد - تربية (تعليم ابتدائي) أسوان - تربية (تعليم ابتدائي) مطروح".

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

معاهد التابعة للكليات التكنولوجية

وجاءت الكليات الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة كالتالي:

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

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